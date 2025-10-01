Обвиняемого в убийстве 11 женщин на Алтае приговорили к 25 годам

Первые семь лет осужденный проведет в тюрьме

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России/ ТАСС

БАРНАУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Калманский районный суд Алтайского края приговорил Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Манишина виновным. Назначить ему наказание [по совокупности преступлений] в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал судья, добавив, что первые семь лет осужденный проведет в тюрьме.

Кроме того, он должен будет выплатить 4 млн рублей потерпевшим. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Виталия Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае (п. "е" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием), пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление). В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших.

Еще в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву, 17-летнюю девушку, которую впоследствии убил. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал их, а тела прятал в лесном массиве. По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком".