Жалобу компаньона экс-судьи Верховного суда Момотова рассмотрят 3 октября

Андрей Марченко подал апелляцию на избранную меру пресечения в виде ареста

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд 3 октября рассмотрит апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде ареста Андрею Марченко, который является компаньоном экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова.

Об этом говорится в материалах суда.

Согласно картотеке, накануне материалы были переданы судье, в среду он назначил судебное заседание на 3 октября.

Октябрьский районный суд Краснодара 20 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Андрея Марченко.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013-м был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.