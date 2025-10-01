В лесах Ленобласти завершился пожароопасный сезон

Большинство возгораний удалось выявить благодаря системе видеомониторинга и сообщениям от жителей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон завершился в лесах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Ленобласти официально завершен пожароопасный сезон в лесах. 45 лесных пожаров, охвативших общую площадь 23,17 га, были оперативно потушены в день их обнаружения. Благодаря эффективной работе не было допущено ни одного крупного лесного пожара и возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Большинство возгораний удалось выявить благодаря системе видеомониторинга и сообщениям от граждан, отметили в пресс-службе.

Начало пожароопасного сезона на территории земель лесного фонда было установлено 22 апреля. На тот момент пожарный мониторинг в лесах осуществляли 157 камер видеонаблюдения, охватывающих более 90% земель лесного фонда, было утверждено 1 133 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью более 75 тыс. км.