Раненных при атаке на здание совета Новой Каховки пенсионерок госпитализировали

Поврежден жилой дом

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. В Херсонской области двух женщин пенсионного возраста, получивших ранения при атаке на здание совета Новой Каховки, госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Новой Каховке в результате ударов дронов повреждено здание совета городского округа. Погиб [председатель совета депутатов Новой Каховки] Владимир Леонтьев. Ранены две женщины пенсионного возраста - они доставлены в Новокаховскую ЦГБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по жилому сектору. Поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет.