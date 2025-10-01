В Домодедово задержали наркокурьера из Бразилии, провозившего партию кокаина

Против иностранки завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Домодедово задержали гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти партию кокаина внутриполостным способом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Домодедовские таможенники задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провезти партию кокаина внутриполостным способом. Пассажирка прибыла рейсом из Дубая и была остановлена на "зеленом" коридоре в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведения таможенного досмотра обнаружено два презерватива с порошкообразным веществом внутри, один из которых находился в нижнем белье пассажирки, второй сокрыт внутриполостным способом. При этом женщина пояснила, что порошкообразное вещество белого цвета является кокаином. Товар она привезла по просьбе неустановленного мужчины за денежное вознаграждение.

"Экспертиза также подтвердила, что это кокаин общей массой 250 граммов. Иностранка заключена под стражу", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного со штрафом до 1 млн рублей.