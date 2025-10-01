Жительницу Челябинска заподозрили в фиктивной регистрации 90 мигрантов

В квартире подозреваемой иностранные граждане фактически не проживали

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Полицейские в Челябинске выявили местную жительницу, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 90 мигрантов. В помещении они фактически не проживали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Полицейские установили, что с февраля 2024 года по август 2025-го женщина осуществила 52 факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Островского в Челябинске. Суммарно она прописала 90 иностранных граждан, которые фактически в ее квартире не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.