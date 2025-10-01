В Дагестанских Огнях арестовали полицейских по обвинению в пытках электрошокером

Оперативники, пытаясь выяснить информацию о местонахождении наркотиков и получить признательные показания, применили к задержанным физическую силу

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Махачкале арестовал троих сотрудников уголовного розыска из города Дагестанские Огни по делу о превышении должностных полномочий и покушении на взятку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 ноября в отношении троих оперативных сотрудников уголовного розыска из города Дагестанские Огни. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, включая превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ) и покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 16 по 17 июля 2025 года обвиняемые, будучи сотрудниками МВД по Дагестану, задержали двоих местных жителей. Находясь в здании ОМВД по городу Дагестанские Огни, оперативники, пытаясь выяснить информацию о местонахождении наркотического средства и получить признательные показания, применили к задержанным физическую силу: наносили удары, а также использовали электрошокер", - говорится в сообщении.

Как уточняет Верховный суд Дагестана, один из обвиняемых потребовал от родственников потерпевших взятку в размере 400 тыс. рублей. "Деньги, по версии следствия, должны были быть переданы через другого обвиняемого в обмен на освобождение потерпевших и отказ от привлечения их к уголовной ответственности. Однако родственники обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы" ,- добавили в Верховном суде.