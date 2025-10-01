ТАСС: на Урале арестовали имущество семьи бывшего свердловского вице-губернатора

В список арестованного входит недвижимость его жены и брата, а также три автомобиля

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Суд на Урале арестовал имущество членов семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова на сумму около 500 млн рублей по делу о мошенничестве. В список арестованного входит недвижимость его жены и брата, а также три автомобиля, сообщил ТАСС источник.

Читайте также

Что известно о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Чемезова до 15 ноября, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

"Арестовано имущество на сумму около 500 млн рублей: это автомобили Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC, квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание, а также дом брата Олега Чемезова", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и его дочерней компании АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя компании ОТСК Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва, Черных и Боликова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и отпустил из-под стражи Носкова, подозреваемого по тому же делу. Защита подтвердила, что обвинение Чемезова связано с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении руководства ОТСК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит по делу в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.