В Петербурге мужчине дали 18 лет за сексуальное насилие над детьми

Своей вины в преступлениях Владимир Антонов не признал

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя к 18 годам колонии особого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении дочерей сожительницы и изнасилование одной из них. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Владимира Антонова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132, п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в ИК особого режима", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, Антонов совершал действия сексуального характера в отношении трех дочерей своей сожительницы, используя беспомощное состояние потерпевших и угрожая насилием и убийством матери девочек. Старшая из детей пострадала от действий фигуранта и после совершеннолетия.

Своей вины в преступлениях Антонов не признал. Помимо срока в колонии суд приговорил Антонова к лишению на 15 лет права работать с несовершеннолетними в любой правовой форме, включая трудовую деятельностью в организациях, работающих с детьми.