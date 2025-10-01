В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на девушку в Ленинграде

По данным следствия, в 1982 году мужчина угрожал пострадавшей ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем стал вымогать у нее деньги и ценные вещи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали в Дагестане мужчину, который, по данным следствия, в 1982 году напал на девушку в Ленинграде, совершив в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В 1982 году в общежитии на проспекте Стачек неизвестный совершил насильственное преступление в отношении девушки. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. <...> В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет была получена информация о том, что к совершению преступления может быть причастен житель одной из республик Северо-Кавказского федерального округа. В результате выезда в служебную командировку полицейские задержали подозреваемого в городе Буйнакске и доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Изначально по факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование, сопряженное с угрозой убийством). Сыщики предварительно установили, что подозреваемый угрожал девушке ножом и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем стал вымогать у потерпевшей деньги и ценные вещи.

В настоящее время дело переквалифицировано на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу.