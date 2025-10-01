Вице-премьер Украины соберет госкомиссию после наводнения в Одессе

По информации министра по вопросам развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в работах по откачке воды, расчистке дорог и ремонту коммуникация задействованы "сотни человек"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС соберется в Одессе, где в результате наводнения погибли девять человек. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Проводим проверку обстоятельств страшных последствий непогоды. Сегодня в Одессе вместе с коллегами проведем государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы разобраться в деталях и координировать работу на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации вице-премьера, в работах по откачке воды, расчистке дорог и ремонту коммуникация задействованы "сотни человек". Он добавил, что "спасены более 360 человек" и эвакуированы более 220 автомобилей.

В ночь на вторник в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Госслужба Украины по ЧС сообщила, что из-за сильного ливня погибли девять человек, в том числе один ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены. Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.