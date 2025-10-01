Вулкан Левотоби выбросил пепел на высоту 6,6 км

Пепел и дым с большой интенсивностью распространяются в западном и северо-западном направлениях

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Вулкан Левотоби, расположенный на острове Флорес в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, за день извергался два раза. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По информации ведомства, пепел поднялся на высоту 5 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, или 6 584 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел и дым с большой интенсивностью распространяются в западном и северо-западном направлениях. Власти призвали жителей и туристов следовать указаниям, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей.

Левотоби - вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой - Перемпуан (1 703 м).

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.