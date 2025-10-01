В Тюмени экс-работника банка осудили за кражу у пенсионеров 9 млн рублей

Центральный районный суд Тюмени приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени приговорил бывшего работника банка, который украл у девяти пенсионеров 9 млн рублей, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он осужден по статьям о краже и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Тюмени к 4 годам 6 месяцам лишения свободы осужден бывший банковский работник, похитивший у пенсионеров более 9 млн рублей. <...> Он признан виновным по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 158 УК РФ (кража). <...> От преступных действий пострадали 9 пенсионеров", - сказали в надзорном ведомстве.

Суд установил, что с 2022 по 2024 год обвиняемый, пользуясь доступом к закрытой банковской информации, совершал кражи у клиентов организации. Уточняется, что он выпускал дополнительные банковские карты без ведома клиентов, отключая СМС-уведомления. За все время ему удалось украсть 9 млн рублей.