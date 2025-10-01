Бойцу поп-ММА дали 7,5 года колонии за нападение на полицейского у гостиницы "Восход"

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бутырский районный суд столицы приговорил к 7,5 года колонии бойца поп-ММА Алима Оркова по делу о нападении на полицейского у гостиницы "Восход" на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Орков Алим Асланович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ (хулиганство с применением оружия и нарпадение на представителя власти, опасного для его здоровья), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказали в пресс-службе.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Орков, находясь в гостинице "Восход", привел в действие пиротехническое устройство, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета. После этого он применил насилие к сотруднику полиции, прибывшему для пресечения его противоправных действий.