На экс-депутата Мосгордумы Круглова завели дело о фейках о ВС РФ

Максима Круглова задержали и скоро доставят в подразделение столичного СК

Максим Круглов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России в отношении бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Максима Круглова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Круглов задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК.

По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.

До 2024 года Максим Круглов являлся депутатом Московской городской думы от партии "Яблоко".

Согласно данным с сайта столичного парламента, Круглов родился 9 декабря 1986 года. Он являлся депутатом Мосгордумы седьмого созыва (2019-2024 годы) и руководил фракцией от партии "Яблоко".