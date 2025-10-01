В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Среди них был ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Ростовской области/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Внедорожник въехал в стоящий грузовик на участке федеральной трассы М4 Дон в Миллеровском районе Ростовской области. В результате три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

"На 860-м км (+ 880 м) автодороги М4 Дон, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лэнд Ровер" 1977 года рождения съехал на обочину проезжей части с последующим наездом на стоящий грузовой автомобиль "Мерседес-Бенц" с полуприцепом "Донбур", под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП погибли три человека: водитель "Лэнд Ровер" и два его пассажира 1987 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.