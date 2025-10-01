РСТ: землетрясение на Филиппинах не затронуло туристические локации

Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании "Пакс" Любовь Чучмаева уточнила, что данных о пострадавших в результате землетрясения российских туристах нет

МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные курорты и достопримечательности, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Землетрясение не затронуло популярные у туристов курорты и достопримечательности", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании "Пакс" Любовь Чучмаева уточнила, что данных о пострадавших в результате землетрясения российских туристах нет.

"Наши филиппинские партнеры сообщили, что разрушен только один город - Бого на севере острова, но популярный у туристов остров Мактан и другие острова провинции Себу не пострадали, также и в Маниле землетрясение не ощущалось, так как эпицентр землетрясения находился за тысячу километров. Мы объясняем это агентам. Сейчас на севере Себу наших туристов нет", - рассказала она.

В целом турпоток на Филиппины нельзя назвать массовым. В 2024 году архипелаг посетило около 30 тыс. российских туристов, добавили в РСТ.

Ранее телеканал ABS-CBN News сообщил, что число погибших в результате землетрясения на Филиппинах в провинции Себу возросло до 69. Местные власти информируют, что на севере провинции из-за подземных толчков были разрушены некоторые здания. В посольстве РФ на Филиппинах ТАСС сообщили, что у диппредставительства нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения.