Кандидата в депутаты Коми Багирову внесли в перечень террористов и экстремистов

Оксану Багирову обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова, которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Багирова Оксана Рафиковна, 11.02.1975 г. р. , с. Рождественское Уржумского района Кировской области", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Республике Коми расследуется уголовное дело в отношении жительницы города Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, Багирова публиковала комментарий и текстовые записи в открытом доступе. Они содержали оправдание террористической деятельности и призывы к ее осуществлению. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга также попал член националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Виктор Кузьменко.