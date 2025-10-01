В Прикамье при обрушении горной породы в шахте погиб человек

Государственная инспекция в Пермском крае устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. В результате обрушения горной породы в шахте ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат" в городе Березники Пермского края один человек погиб. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

"Государственная инспекция в Пермском крае устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего с работником ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госинспекции труда, обрушение горной массы в шахте произошло 30 сентября. В результате аварии под завалами оказался машинист горных выемочных машин пятого разряда, позднее он умер в медицинском учреждении.

"В настоящее время управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сформирована комиссия по расследованию смертельного несчастного случая, в работе которой примет участие должностное лицо Государственной инспекции труда в Пермском крае. Кроме того, в связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера", - пояснил заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.