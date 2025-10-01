По делу о мошенничестве при оказании медуслуг проходят 1,2 тыс. потерпевших

Следствие шло более пяти лет

ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании медуслуг в восьми регионах, потерпевшими признаны около 1,2 тыс. человек. Следствие шло более пяти лет, ущерб оценивается в сумму более 132 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Чувашии.

"Около 1,2 тыс. потерпевших, более 132 млн рублей незаконного дохода - это результат деятельность фиктивных медицинских клиник, действовавших на территории восьми регионов России, в том числе и в Чувашии", - говорится в сообщении.

Фигурантами уголовного дела являются 22 человека. По данным надзорного ведомства, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств в результате совершения преступления).

В прокуратуре уточнили, что следствие шло более пяти лет. По версии правоохранителей, в 2015-2019 гг. было создано девять медицинских организаций, которые под видом оказания медуслуг ставили пациентам ложные диагнозы, затем организуя дорогостоящее и якобы высокоэффективное лечение. В прокуратуре отметили, что для оплаты услуг в медцентрах работали представители кредитных учреждений. В числе пострадавших - пенсионеры и инвалиды.

В ведомстве добавили, что 8 млн рублей обвиняемые легализовали путем приобретения транспортных средств. Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Чебоксар.