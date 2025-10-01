В нескольких микрорайонах Чернигова пропал свет

Издание "Общественное. Новости" не уточнило, какие районы города остались без света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электричество пропало в ряде микрорайонов в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило местное издание "Общественное. Новости".

Другие подробности издание не приводит. В сообщении также не уточнятся, какие районы города остались без света.

В пятницу это же издание сообщило об отключении света в городе Сумы одноименной области, которая находится рядом с Черниговским регионом. Ранее местные СМИ сообщали о трех взрывах в Сумах. При этом сообщений о взрывах в Чернигове или области сегодня не поступало.