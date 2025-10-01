В Приморье у задержанных за убийство амурского тигра нашли почти 90 кг марихуаны

Злоумышленники готовили ее для дальнейшего сбыта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Почти 90 кг марихуаны обнаружили полицейские у задержанных по подозрению в убийстве амурского тигра в Приморье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ранее судимые мужчины показали место, где добыли амурского тигра, разделали и избавились от частей тела. Кроме того, во время обыска у задержанных и их знакомого обнаружена марихуана весом более 87 кг", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Волк, злоумышленники готовили ее для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ). Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в ходе проверочных мероприятий полицейские остановили автомобиль. При его осмотре они изъяли останки тигра и направили их на экспертизу для установления причины гибели.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ. Транспортное средство изъято. Позже стало известно о задержании подозреваемых.