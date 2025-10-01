В Ростовской области полицейские изъяли свыше 60 кг марихуаны

Задержаны двое жителей Октябрьского района в возрасте 25 лет и 51 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух жителей Ростовской области, в доме у которых изъяли более 60 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух жителей Октябрьского района в возрасте 25 лет и 51 года, подозреваемых в хранении наркотиков. При проведении обыска по месту жительства сообщников было обнаружено и изъято свыше 60 кг марихуаны, что подтверждено экспертизой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты вырастили растения на территории Октябрьского района, а затем расфасовали их для продажи. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, они арестованы.