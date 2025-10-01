В КЧР отца ребенка-инвалида подозревают в хищении социальных выплат

Мужчина получал выплаты, но с 2012 года с семьей не проживал

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в отношении местного жителя, который подозревается в хищении более 3,5 млн рублей социальных выплат на ребенка-инвалида. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"54-летний житель Карачаевского района без ведома бывшей супруги оформил документы на установление инвалидности своей младшей дочери. После он обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КЧР с заявлением о назначении его лицом, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. С октября 2013 года по август 2025-го обвиняемый незаконно получил 3,5 млн рублей выплат", - говорится в сообщении.

Мужчина фактически с 2012 года с семьей не проживал, отметили в надзорном ведомстве.

Фигуранту по материалам прокурорской проверки инкриминируется ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ход расследования дела контролирует прокуратура КЧР.