В Сумской области после взрывов поврежден энергетический объект

Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что из-за повреждений часть районов региона осталась без света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Энергетический объект в Сумской области на севере Украины получил повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава администрации соседней с Сумским регионом Черниговской области Вячеслав Чаус.

В своем Telegram-канале Чаус написал, что удар пришелся "по энергообъекту в соседней области". Черниговская область находится западнее Сумского региона. Глава местной администрации добавил, что из-за повреждений часть районов Черниговской области осталась без света.

Ранее украинское издание "Общественное. Новости" сообщило, что в городе Чернигове ряд микрорайонов остался без электричества. В среду это же издание сообщило об отключении света в городе Сумы одноименной области. Перед этим местные СМИ сообщали о трех взрывах в Сумах.