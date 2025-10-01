Славутич остался без света из-за повреждения подстанции

Мэр города в Черниговской области Украины Юрий Фомичев сообщил, что в объект было попадание

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр города Славутича Киевской области Юрий Фомичев сообщил о повреждении высоковольтной электрической подстанции, из-за чего город остался без света.

"Имеем попадание в подстанцию 330 кВ. Город без электропитания", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом Фомичев не уточнил, где именно расположена подстанция. По его словам, без электричества остаются около 20 тыс. местных жителей. Вскоре город будет подключен к резервным источникам, а объекты инфраструктуры работают на генераторах. Возобновление подачи воды ожидается к 19:00, добавил Фомичев.

В то же время глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил о повреждении энергообъекта в соседнем Сумском регионе. По его словам, из-за этого без света осталась часть районов Черниговской области. По данным украинского издания "Общественное. Новости", ряд микрорайонов в самом Чернигове также остается без электричества. 1 октября это же издание писало об отключении света в городе Сумы. Перед этим местные СМИ сообщали о трех взрывах в этом областном центре. Сообщений о взрывах в Чернигове и области 1 октября не поступало.