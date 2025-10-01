После массовой драки в учебном учреждении Махачкалы начали проверку

Устанавливаются обстоятельства происшествия

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверочные мероприятия после сообщений о массовой драке в одном из образовательных учреждений Дагестана. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись конфликта. Судя по кадрам, участниками происшествия стали несколько десятков молодых людей. Сведений о пострадавших пока не поступало.

"В социальных медиа размещена информация о том, что в городе Махачкале учащиеся одного из образовательных учреждений устроили массовую драку. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе республиканской прокуратуры, участниками драки стали несовершеннолетние. Ведомством также организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", - прокомментировали в прокуратуре региона.