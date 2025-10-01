В Петербурге взыскали 1,6 млн рублей со сбившего женщину водителя самоката

Курьер наехал на пострадавшую в мае 2022 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил первый в городе иск к кикшеринговой компании, чьим электросамокатом управлял доставщик еды, сбивший местную жительницу. Сумма в размере 1,6 млн рублей взыскана с управлявшего самокатом, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Первый есть! Красносельский районный суд рассмотрел иск Елены к ООО "Шеринговые технологии" (оператор шеринга самокатов и велосипедов "Юрент" - прим. ТАСС), ООО "Яндекс.Еда" и водителю самоката Антону. Мы нашли водителя самоката, и он тоже стал ответчиком. Ему и платить. Суд иск удовлетворил частично и взыскал с Антона убытки в размере 679 370 рублей и моральный вред в 900 000 рублей. Еще Антон заплатит госпошлину в 21 587 рублей", - рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, курьер наехал на заявительницу в мае 2022 года. Женщина получила травмы, из-за которых вынуждена была перемещаться при помощи инвалидного кресла, ходунков и костылей, а также прибегнуть к услугам сиделки. Истица просила взыскать солидарно с ответчиков понесенные убытки (в этой части суммы суд удовлетворил требования полностью) и моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.