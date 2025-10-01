В Дагестане в заведении общепита произошло возгорание газовоздушной смеси

Есть пострадавшие в происшествии

МАХАЧКАЛА, 1 октября./ТАСС/. Возгорание газовоздушной смеси произошло в одном из заведений общественного питания в Кизилюртовском районе Дагестана. Есть пострадавшие.

Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"По предварительным данным, 1 октября 2025 года в одном из заведений общественного питания в селе Стальское Кизилюртовского района произошло возгорание газовоздушной смеси. Есть пострадавшие. Прокуратурой Дагестана организована проверка", - говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре республики, в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - сказали в надзорном ведомстве.