Прокуратура требует 1 млрд рублей за недостроенный мемориал "Курская битва"

Также против должностного лица организации заведено дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Мемориал "Курская битва" © Гавриил Григоров/ ТАСС

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура требует взыскать с компании "Управление капитального строительства", которая должна была построить мемориал "Курская битва", более чем 1 млрд рублей. Кроме того, в отношении должностного лица компании возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а в отношении самого общества инициирована процедура банкротства, сообщили ТАСС в прокуратуре Курской области.

"Установлено, что ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" заключило контракт с ООО "Управление капитального строительства" на выполнение работ по строительству мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе общей стоимостью 1 млрд рублей. <…> Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 млрд рублей. <…> В отношении должностного лица ООО "Управление капитального строительства" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), в отношении общества инициирована процедура банкротства", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что работы по строительству объекта не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 млн рублей.

"Контракт был заключен в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который не обладал достаточными ресурсами для выполнения строительных работ в полном объеме, привлекал аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота. Кроме того, имеет задолженность по уплате обязательных платежей", - добавили в прокуратуре.