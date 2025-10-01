В Долгопрудном задержали двоих жителей, повредивших гранитный шар в парке Победы

Полицейские по данному факту проводят проверку

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих жителей подмосковного Долгопрудного, которые повредили декоративный гранитный шар в Центральном парке Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской областии.

В полицию поступило сообщение о том, что поврежден элемент малой архитектуры, расположенный в Центральном парке Победы. "По предварительной информации, 25 сентября в вечернее время неизвестные целенаправленно пытались сбить декоративные гранитные шары, повредив один из элементов, после чего скрылись. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции причастные к правонарушению были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанными оказались двое местных жителей 2006 и 2007 годов рождения. Полицейские по данному факту проводят проверку.