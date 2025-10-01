В Одессе после ливня подтопило более 350 многоквартирных домов

Вода залила также 286 частных домовладений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате сильного ливня в городе подтоплено более 250 частных и свыше 350 многоквартирных домов, повреждены дороги и инженерные сети.

"По предварительным данным, во всех районах Одессы подтоплено 286 частных домов, 384 многоквартирных дома. Больше всего пострадал Киевский район - 185 частных домов и 200 многоэтажек. Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Труханова, оперативные штабы районных администраций получили 782 обращения от одесситов по поводу подтоплений, сваленных деревьев, отключения электроэнергии и повреждения имущества. "Продолжается оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды", - добавил мэр города.

В ночь на 30 сентября в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Госслужба Украины по ЧС сообщила, что из-за сильного ливня погибли девять человек, в том числе один ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены.

1 октября министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба информировал, что ситуацию изучит госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС. Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.