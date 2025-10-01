После драки в учебном учреждении Дагестана шесть человек доставлены в полицию

В больнице с различными травмами находится один подросток

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Шесть участников массовой драки в одном из образовательных учреждений Дагестана доставлены в полицию, один подросток - больницу с различными травмами, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

"По факту массовой драки, произошедшей сегодня на Имама Шамиля, МВД Дагестана проводится проверка. На данный момент в отдел полиции Ленинского района доставлено шесть участников инцидента, один подросток доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись конфликта. Судя по кадрам, участниками происшествия стали несколько десятков молодых людей. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка.