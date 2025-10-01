Участниками драки в Дагестане стали ученики трех образовательных учреждений
МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Ученики гимназии, школы и лицея стали участниками массовой драки возле образовательного учреждения в Махачкале. Часть участников конфликта ранее занимались в одной секции вольной борьбы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства образования и науки Дагестана.
"В г. Махачкале рядом с многопрофильным лицеем №39 произошла массовая драка. По предварительной информации, в конфликте принимали участие обучающиеся гимназии №38, школы №10, лицея №39, а также совершеннолетние граждане. <…> Установлено, что часть участников конфликта ранее занималась в одной секции вольной борьбы", - говорится в сообщении.
Ранее по факту происшествия проверки инициировали республиканская прокуратура и следственное управление СК РФ по региону. По данным Минобрнауки Дагестана, все участники конфликта доставлены в РОВД для проведения необходимых следственных мероприятий.
"Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводит всестороннее изучение данного инцидента для выработки дополнительных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Ситуация находится на особом контроле у руководства ведомства", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.