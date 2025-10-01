В Днепропетровске фиксируют перебои со светом

Издание "Страна" сообщает, что перед этим в небе над городом была видна крупная вспышка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Перебои в электроснабжении наблюдаются в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщил украинский "24 канал".

По его данным, перебои также фиксируют в Днепропетровской области. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В то же время издание "Страна" сообщает, что перед тем, как начались перебои со светом, в небе над городом была видна крупная вспышка.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в Киевской области. Уточнялось, что в этой связи фиксируются отключения электроэнергии в двух областях - Киевской и Черниговской.