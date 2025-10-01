Экс-замглавы администрации Дегтярска ужесточили наказание

Андрей Ильин проведет в исправительной колонии три года восемь месяцев

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Суд заменил бывшему заместителю главы администрации городского округа Дегтярск Свердловской области Андрею Ильину условный срок на лишение свободы, злоумышленник проведет в исправительной колонии три года восемь месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее Ильин был признан виновным в совершении преступлений по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности должностным лицом лично и через доверенное лицо). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы условно.

"Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор Ревдинского городского суда в отношении Андрея Ильина. <…> Прокуратура, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, принесла на него апелляционное представление, попросив усилить наказание. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора. Суд апелляционной инстанции, исключив ст. 73 (условное наказание), назначил Андрею Ильину наказание в виде 3 лет 8 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев. Ильин взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2023 года между ООО "Проект строй сити", управление которым фактически осуществлял Ильин, и администрацией муниципалитета заключен контракт на выполнение работ по капремонту водопровода в городе стоимостью свыше 258,8 млн рублей. Осужденный, зная, что работы более чем на 1,4 млн рублей не выполнены, убедил членов комиссии подписать акт о приеме-сдаче работ по муниципальному контракту, сам лично подписал его. В результате компании были перечислены бюджетные средства в полном объеме на сумму свыше 258 млн рублей.