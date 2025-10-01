BFMTV: Франция задержала членов экипажа остановленного у ее берегов танкера

Их допросили в связи с подозрением на нарушение морского права

Редакция сайта ТАСС

© Gerard Bottino/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images, архив

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Два члена экипажа танкера Pushpa, остановленного у берегов Франции, задержаны и допрошены в связи с подозрением в нарушении морского права. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, члены экипажа были задержаны 1 октября вечером после того, как на борт для осмотра судна поднялись военнослужащие ВС Франции. Сейчас их допрашивают в морской жандармерии в связи с расследованием, начатым прокуратурой французского Бреста. Как уточняет телеканал, речь идет о капитане судна и его помощнике. Национальность и какие-либо другие личные данные задержанных не приводятся.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". В случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф 150 тыс. евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент с задержанием судна, заявил журналистам, что "экипаж допустил очень серьезные ошибки", которые "оправдывают судебное разбирательство". В контексте задержания судна он упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так называемым теневым флотом, якобы занимающимся поставкой нефтепродуктов из России.

В новость внесены изменения (21:31 мск) - уточняется число задержанных, меняется источник, дополнены второй и третий абзацы.