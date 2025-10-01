Суд отказался передать рассмотрение иска к миллиардеру Штенгелову в ВС

Суд также отказался удовлетворить ходатайство стороны ответчика о передаче административного дела по подсудности в Ленинский районный суд Томска

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы отказался передать в Верховный суд РФ рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к владельцу группы компаний "КДВ" миллиардеру Денису Штенгелову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства о передаче административного дела в Верховный суд Российской Федерации по подсудности - отказать", - огласила решение судья Розина.

Суд также отказался удовлетворить ходатайство стороны ответчика о передаче административного дела по подсудности в Ленинский районный суд города Томска.

Ранее сообщалось, что на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест. Под обеспечительный арест подпадают акции и доли "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ", в том числе банк "Долинск", футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово) и футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Кроме того, им установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ.

Об иске Генпрокуратуры

Генпрокуратура требует признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их имущество в доход государства. Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга "КДВ" в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма.

Группа компаний "КДВ" является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие). Денис Штенгелов также является бывшим совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes.