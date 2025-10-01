В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

В регионе частично нет электричества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Часть Сумской области на севере Украины оказалась обесточена в результате повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщила компания "Сумыоблэнерго".

"[Из-за повреждения] критической инфраструктуры обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Конотопе. В Сумской области действует воздушная тревога.