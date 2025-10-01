В Одессе число жертв непогоды выросло до 10

При областной военной администрации создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате сильного ливня в Одессе на юге Украины выросло до 10. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Ранее Госслужба Украины по ЧС проинформировала, что из-за непогоды погибли девять человек, в том числе один ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. "Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок", - написал он в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося. "Ситуация признана чрезвычайной, создан единый штаб ликвидации последствий", - подчеркнул Кулеба.

В ночь 30 сентября в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены. Как сообщил в среду мэр города Геннадий Труханов, по предварительным данным, во всех районах Одессы подтоплено 286 частных домов, 384 многоквартирных дома.

Ранее Кулеба информировал, что ситуацию изучит госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС. Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.