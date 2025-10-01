В Дагестане шесть человек пострадали после взрыва газовоздушной смеси в кафе

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. В Дагестане шесть человек пострадали после взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе

"В селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Предварительная причина взрыва - неисправность газового котла, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что прокуратура Дагестана организовала проверку по факту возгорания газовоздушной смеси в одном из заведений общественного питания республики.