В Дагестане шесть человек пострадали после взрыва газовоздушной смеси в кафе
Редакция сайта ТАСС
18:11
обновлено 18:32
МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. В Дагестане шесть человек пострадали после взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе
"В селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.
Предварительная причина взрыва - неисправность газового котла, отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Ранее сообщалось, что прокуратура Дагестана организовала проверку по факту возгорания газовоздушной смеси в одном из заведений общественного питания республики.