В Дагестане завели дело после возгорания газовоздушной смеси в кафе

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в одном из заведений общественного питания в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Кизилюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.