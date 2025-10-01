В Волжском завели дело после массовой драки с ножами

СУ СК России по Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов в свое производство для дальнейшего расследования

ВОЛГОГРАД, 1 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки с применением ножей в Волжском, сообщили журналистам в СК России.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Волжском произошла массовая драка с применением ножей и кастетов. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что СУ СК России по Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов в свое производство для дальнейшего расследования.