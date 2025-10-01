На Украине заявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС

По данным Минэнерго страны, "в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Чернобыльская АЭС оказалась обесточена, утверждает Минэнерго Украины.

"Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По его данным, "в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.