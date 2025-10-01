В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам УК

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина с балкона несколько раз выстрелил в сторону сотрудников управляющей компании в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, инцидент произошел на Молодежной улице. "Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона своей квартиры произвел несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в сторону сотрудников управляющей компании, которые проводили работу по спилу дерева. В результате инцидента пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Стрелявший был доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения. У него изъяли травматический пистолет.