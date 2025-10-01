В Новороссийске около 20 тыс. человек остаются без электричества из-за аварии

Электроснабжение части потребителей уже удалось восстановить

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. человек остаются без электричества в Новороссийске из-за аварии на подстанции. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.

"Произошло аварийное отключение линии 110 кВ подстанций "Кирилловская", "Южная" по причине аварии на подстанции "Северо-западная". <...> Порядка 20 тыс. человек в центральной части города на данный момент без энергоснабжения", - написал Бегляров.

Он уточнил, что всего из-за аварии без электричества оставались порядка 100 тыс. человек в Приморском, Центральном и Южном внутригородских районах. Электроснабжение части потребителей уже удалось восстановить.