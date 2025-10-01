МАГАТЭ сообщило о быстром восстановлении питания на Чернобыльской АЭС

АЭС переключили на альтернативные электролинии

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 1 октября. /ТАСС/. Перебои в электроснабжении Чернобыльской атомной электростанции были быстро устранены. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как проинформировала организация в X со ссылкой на своего генерального директора Рафаэля Гросси, АЭС удалось "быстро переключить на альтернативные электролинии, и питание было восстановлено", за исключением нового безопасного конфайнмента, в котором содержится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами.