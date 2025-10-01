Эксперт Юшков заявил, что рисков аварии на ЧАЭС нет

Станция обеспечена резервными энергоисточниками, которые Украина имела все возможности поддерживать, пояснил специалист Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Кратковременное отключение электроснабжения на Чернобыльской АЭС не несло рисков серьезной аварии, поскольку станция обеспечена резервными энергоисточниками, которые Киев имел все возможности поддерживать, сообщил ТАСС эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Никакой аварии из-за блэкаута не будет. Во-первых, там есть дизельные генераторы, никуда они не должны были деться. По крайней мере, когда Россия контролировала Чернобыльскую станцию в 2022 году, эти дизельные генераторы там были, и это точно известно. Только если только Украина их куда-то не дела, продала, увезла зачем-то. <...> И более того, там еще несколько линий электропередачи разной мощности, разного напряжения [проходят] с юго-запада. <…> Куда они делись-то? Судя по заявлениям Украины - они не работают, и получается, раз станция обесточена, значит, с тремя линиями электропередачи они умудрились что-то с ними сделать, раз они не работают. И, по всей видимости, они работают уже давно", - сказал он.

Юшков считает, что вопросы о состоянии ЧАЭС нужно задавать Украине. "Как они довели такого состояния Чернобыльскую АЭС? И при этом они там часть инфраструктуры умудрились как бы разобрать, что ли, получается, раз у них блэкаут сейчас", - отметил эксперт.

Ранее Минэнерго Украины заявило, что якобы в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент (НБК) - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что перебои в электроснабжении Чернобыльской атомной электростанции были быстро устранены.