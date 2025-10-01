Под Тверью столкнулись фура и легковушка, погибли два человека

Авария произошла на трассе М-9 "Балтия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля, столкнувшегося с фурой, погибли на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Сегодня около 20 часов на 265-м километре федеральной автодороги М-9 "Балтия" произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, направлявшийся в сторону пгт. Оленино, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с фурой", - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Прокуратура Оленинского района Тверской области взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.