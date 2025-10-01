В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
21:30
ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Острогожском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Внимание! Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он.
Ранее аналогичную угрозу объявили в Лискинском районе.